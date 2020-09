Pepelu colocado na rota do V. Guimarães

Depois de ter passado uma temporada ao serviço do Tondela, Pepelu pode agora regressar a Portugal mas pela porta do V. Guimarães. O médio espanhol, de 22 anos, pertencente aos quadros do Levante, foi esta quarta-feira colocado na rota dos minhotos pelo jornal 'Superdeporte', que garante que os dois clubes estão por esta altura a negociar a mudança do jogador.





De acordo com a mesma fonte, o acordo entre os dois emblemas ainda não foi alcançado, visto que o entendimento em torno do valor de uma futura opção de compra ainda não está fechado.Certo é que Pepelu não foi convocado para o jogo de preparação contra o Cartagena, agendado para esta quarta-feira. O médio, refira-se, tem mais dois anos de contrato com o Levante e está blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.Na época passada, o jogador espanhol realizou 34 partidas ao serviço do Tondela.