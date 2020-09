Pepelu com opção de 2,5 milhões

As negociações entre o Levante e o V. Guimarães com vista ao empréstimo de Pepelu por uma temporada estão cada vez mais adiantadas e o acordo parece já iminente. Neste momento existe uma plataforma de acordo em relação ao principal detalhe que separava as duas partes até então: a opção de compra que o Vitória deterá sobre o médio espanhol. Segundo avança o ‘Superdeporte’, os dois clubes concordaram 2,5 milhões de euros como o valor que os vitorianos terão de pagar caso queiram ficar com o jogador para lá do final da próxima temporada. Um montante acima daquele que o Vitória quereria, mas que foi exigido pelo Levante. A formação espanhola sabe que a situação contratual do médio não é vantajosa, mas quer garantir que recebe um valor ajustado.