Pepelu: «Nunca imaginei poder jogar com o Quaresma»

No meio da euforia mais do que justificada em torno da contratação de Ricardo Quaresma, o Vitória garantiu também um dos jovens que melhor conta de si deu na última edição da Liga. Pepelu despontou em Tondela, chegou à seleção de sub-21 de Espanha e agora aterrou no Minho, cedido pelo Levante. Chega com grandes expectativas e com vontade de aprender. Com Tiago, com os colegas e, em especial, com Quaresma, pois claro.

“Nunca imaginei poder jogar com o Quaresma. Felizmente é algo que vai acontecer, vou ser colega dele e espero que me ajude. Tenho a certeza de que vou aprender muito com ele. É um ídolo em Portugal, basta ver a repercussão que teve a apresentação dele. Foi bom para o clube e vai ser importante para os jovens que estão cá”, considerou o médio, que vê muito potencial no que se está a criar em Guimarães: “Temos uma equipa que é uma mistura de jovens com jogadores mais experientes, como o Quaresma, o André André ou o Sílvio. Trazem qualidade à equipa e nos momentos difíceis, que vão acontecer, vão ajudar a equipa a levantar-se. O míster quer uma equipa intensa, que queira ter a bola, iniciativa de jogo e vontade de fazer golos. Vamos ser uma equipa vertical, sempre com os olhos na baliza adversária.”

Ilusão máxima e uma promessa

Pepelu assegurou que o Vitória está apenas focado no presente e no ganhar jogo a jogo. “Objetivo europeu? Em maio podemos falar disso”, atirou, já depois de frisar que ficou convencido por um “projeto muito atrativo”. E uma promessa para os adeptos? “Sou um jogador que deixa sempre tudo em campo. Chego com a máxima ilusão e prometo trabalho e sacrifício para ajudar o Vitória”, garantiu.