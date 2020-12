Pepelu promete melhorar: «Posso mostrar ainda mais»

Depois de um início de época pouco exuberante, Pepelu tem vindo a ganhar importância na equipa-base do Vitória e há três jogos que é titular. Curiosamente (ou não), a entrada do médio espanhol coincidiu com melhorias, tanto a nível exibicional como de resultados. Mesmo assim, a ambição é de mostrar ainda mais e melhor.





"A minha adaptação aqui ao Vitória tem sido muito boa desde o primeiro dia. Toda a gente aqui no clube ajudou para que me pudesse adaptar mais facilmente e só posso agradecer, retribuindo em campo. O treinador pede-me para trabalhar muito, ser inteligente, ajudar todos os colegas e dar equilíbrio à equipa. Acho que posso mostrar ainda mais e ultrapassar o bom nível que tenho apresentado. Tento sempre melhorar e acredito que vão ver um Pepelu cada vez melhor", assegurou o médio, em declarações aos meios do clube.Sobre o jogo da Taça de Portugal, frente ao Santa Clara, Pepelu espera dificuldades, mas reforçou que as ambições dos minhotos na prova têm de ser grandes. "Sabemos o que esta prova significa para toda a gente, para os nossos adeptos e para os jogadores. Sabemos que é uma prova muito importante e que temos de ir com tudo. O Santa Clara é uma equipa forte, que está a fazer coisas muito boas. Sabemos da importância do jogo, que vai ser muito complicado, mas acho que temos todas as armas para passar à próxima eliminatória", frisou o internacional sub-21 espanhol.