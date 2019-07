Pinto Lisboa apresenta o seu programa para a presidência

Pinto Lisboa, candidato à presidência do V. Guimarães, apresentou esta 5.ª feira o seu programa eleitoral. Dividido em seis grandes áreas (futebol - SAD, modalidades, proximidade aos associados, marca Vitória, centenário e património), o candidato da lista B detalhou, entre outros assuntos, o seu "plano estratégico a 3 anos para o futebol".





Ao nível do futebol, Pinto Lisboa promete uma liderança firme e independente da SAD; um scouting alargado com parcerias estratégicas; e uma formação com o 'ADN Vitória'. Fora do âmbito do futebol, o candidato elencou ainda outras preocupações como: reforçar o ecletismo do clube, apostar no desporto feminino, dar condições às modalidades para que possam ser mais ambiciosas, promover um contacto direto entre o clube e os seus sócios, angariar e fidelizar novos associados, sendo que o objetivo são os 40 mil sócios, e melhorar as condições de treino na Academia.As eleições, nas quais concorrem também António Miguel Cardoso (lista A) e Daniel Rodrigues (lista C), realizam-se dia 20 deste mês.