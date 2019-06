Pinto Lisboa é candidato à presidência

Miguel Pinto Lisboa vai concorrer à presidência do Vitória de Guimarães, clube da I Liga , nas eleições de 20 de julho, confirmou esta terça-feira à Lusa fonte da candidatura.A candidatura, denominada 'Todos Vitória', integra os nomes de Gabriel Pontes, Pedro Vinagreiro, Fernando Marques e Pedro Guerreiro para a vice-presidência da direção, José Antunes para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, Ricardo Prego Faria para o Conselho Fiscal e Miguel Matos Guimarães para o Conselho de Jurisdição.Na terça-feira, fonte da equipa disse à Lusa que o empresário, de 47 anos, ponderava não avançar para as eleições, por considerar que não estava reunido o "consenso" entre as várias fações, "indispensável para apresentar um futuro sólido e um caminho único para o clube".Para concorrer às eleições, a lista encabeçada pelo sócio número 1.598 do Vitória tem de ser formalizado até às 18:00 de quarta-feira, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos.Depois de Daniel Rodrigues, Pinto Lisboa é o segundo nome a anunciar a entrada na corrida à presidência do Vitória de Guimarães, após a direção liderada por Júlio Mendes, à frente do clube desde 2012, ter anunciado a demissão em 27 de maio.