Pinto Lisboa e os jogos à porta fechada: «Estamos convictos de que vamos reverter as sanções»

Miguel Pinto Lisboa está confiante que os recursos efetuados vão alterar as decisões até agora tomadas relativamente ao caso Marega, no que às penas de realização de jogos à porta fechada diz respeito. Em declarações prestadas ao Grupo Santiago à margem do 1ª Seminário de Futebol, que decorre no Estádio D. Afonso Henriques, o presidente criticou a forma como se está a fazer do Vitória bode expiatório neste assunto.





"O Vitória recorreu de todas as suspensões que lhe foram aplicadas e quase todos os recursos implicam efeitos suspensivos. As sanções não são justas nem adequadas e estamos convictos de que as vamos reverter. Isto é matéria de facto e, portanto, convém não esquecer que os processos ainda serão apreciados e há um longo histórico de decisões revertidas", referiu Miguel Pinto Lisboa, que não poupou nas críticas ao Governo e, sobretudo, à Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD)."Não devem ser confundidos os casos apreciados pela justiça desportiva, por muito que discordemos dela, e o que tem o crivo da APCVD, que é uma entidade de um Governo que está numa cruzada declarada contra o desporto, contra o futebol e contra os adeptos. Tem fins políticos a atingir e, portanto, não surpreende minimamente que use o Vitória e os seus adeptos para transmitir uma mensagem que não colhe, porque o Governo que supervisiona esta suposta Autoridade serve interesses que não os do desporto e os dos adeptos portugueses, como ainda nestes últimos dias tem sido demonstrado", considerou.Por fim, deixou uma garantia: "É dever do Vitória denunciar e combater este estigma que se tem tentado colar ao Vitória e aos seus adeptos e também afirmar que nos vamos defender nas sedes próprias e exigir os devidos reparos, salvaguardando um interesse superior: termos os nossos adeptos no estádio rapidamente."