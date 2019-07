Pinto Lisboa elogia posição assumida por Mário Ferreira

Miguel Pinto Lisboa, líder da Lista B às eleições do Vitória, elogiou o comunicado emitido esta manhã por Mário Ferreira, acionista maioritário da SAD, onde frisa que se vai manter "equidistante face a todas as candidaturas" e que não está disponível para vender as suas ações "neste momento".





Também em comunicado, Pinto Lisboa diz "concordar em absoluta com a posição assumida", reforçando ainda dois pontos: "O momento eleitoral não é o adequado para um acionista tomar decisões sobre um tema tão importante para os vitorianos como a composição acionista da SAD; Qualquer decisão sobre esse tema, deverá ser tomada apenas depois do ato eleitoral, e sobretudo, apenas depois de conhecer o plano estratégico da direção que então estiver em funções."Por fim, o rosto da Lista B aproveitou a ocasião para dar uma achega aos outros dois candidatos, sublinhando que no debate do último sábado apenas ele apresentou "um plano estratégio delineado", onde "os principais números foram revelados". "As restantes candidaturas não foram capazes de explicar aos sócios do Vitória de que forma pretendem ver aumentado o investimento do acionista maioritário na SAD, apesar de repetidamente ter sido feita essa pergunta. Nesse sentido, reforçamos a nossa posição: A Lista B é a única que garante transparência na relação com a SAD, e sobretudo, que garante o valor da independência que é a nossa marca enquanto sócios e vitorianos", escreveu Miguel Pinto Lisboa.