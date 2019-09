Pinto Lisboa: «Ivo Vieira no Sporting? Têm de o convencer que têm melhor projeto»

Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, comentou uma hipotética ida de Ivo Vieira para o Sporting, defendendo que o projeto dos minhotos é, nesta altura, melhor que o dos leões.





"Se Ivo Vieira seria boa opção para o Sporting? O Ivo Vieira poderá estar a supreender os incautos, pois já tinha feito uma grande temporada passada. Quanto a haver um grande clube sem treinador, não é o meu tema, o Ivo está num grande clube, portanto não é preocupação. Se alguém o quiser terá de convencer o Ivo que tem um projeto melhor que o do Vitória. Se acredito que haja um projeto melhor neste momento? No caso em concreto que se está a referir não me parece...", disse o líder vimaranense na zona mista do Estádio da Luz, após o empate (0-0) com o Benfica para a Taça da Liga.