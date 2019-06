Pinto Lisboa pondera não avançar com candidatura à presidência do V. Guimarães

Miguel Pinto Lisboa, que admitiu a possibilidade de se candidatar à presidência do Vitória de Guimarães, pondera não avançar por falta de "consenso que julga ser indispensável", revelou esta segunda-feira à Lusa fonte da equipa.Sócio 1.598 do clube vimaranense, o empresário, de 47 anos, reconheceu a vontade de liderar uma candidatura aos órgãos sociais nas eleições de 20 de julho, mas ainda não reuniu o consenso necessário entre os elementos que pretende incluir na lista, preparando-se para anunciar uma decisão entre esta segunda-feira e terça-feira."Miguel Pinto Lisboa pondera não apresentar formalmente candidatura às eleições do Vitória Sport Clube. Apesar dos esforços em tentar unir as diferentes fações do Vitória, não conseguiu ainda reunir o consenso que julga ser indispensável para apresentar um futuro sólido e um caminho único para o clube", referiu a mesma fonte.O Vitória de Guimarães, cuja equipa alinha na Liga NOS, vai estar novamente sujeito a eleições para os órgãos sociais, depois de Júlio Mendes, presidente do clube desde 2012, ter anunciado a demissão em bloco da sua direção, ainda em funções, em 27 de maio.A candidatura encabeçada por Daniel Rodrigues, atual presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Vitória de Guimarães, é a única até agora oficializada, num processo em que as listas concorrentes têm de ser formalizadas até às 18:00 da próxima quarta-feira, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos.