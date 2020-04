Plano de regresso ao trabalho está pronto a avançar

O plano do Vitória para retomar os treinos está delineado e pronto para ser colocado em prática assim que seja possível, algo que pode acontecer ainda no decorrer da semana que amanhã se inicia. Filipe Guimarães, responsável médico do clube, explicou todos os procedimentos do plano, elaborado em conjunto pelo departamento médico, pela equipa técnica e pela administração.





A academia, que estará em exclusivo à disposição da equipa principal, "foi submetida a um intenso processo de higienização, foram definidos fluxos de circulação de pessoas para evitar cruzamentos e os espaços foram adaptados para permitir estes distanciamentos físicos e sociais". Está, portanto, pronta a receber jogadores, equipa técnica e staff de apoio, que, antes do regresso aos trabalhos, farão, sem exceção, os testes de rastreio à Covid-19. "Os elementos relacionados com o treino vão ainda ser submetidos diariamente a um questionário com os sintomas potencialmente associados, assim como a medição da temperatura", explicou Filipe Guimarães.Nesta primeira fase, limitada ao treino individualizado, os jogadores vêm equipados de casa e não podem utilizar os balneários da academia. Vão treinar divididos em grupos reduzidos para permitir a necessária distância de segurança. O staff de apoio e o departamento médico vão usar os equipamentos de proteção individual preconizados pela DGS, assim como os atletas em caso de contacto direto com os mesmos.Por fim, Filipe Guimarães pediu "paciência e sentido de responsabilidade" a todos, "para que num futuro próximo seja possível voltar a desfrutar, em conjunto, de um desporto que todos gostam".