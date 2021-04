«Podemos ferir o FC Porto»: O plano de Bino Maçães para o jogo do Dragão

Se Sérgio Conceição disse, na sua conferência de imprensa, que os jogadores do FC Porto vão estar "como o aço" na partida de amanhã à noite, também o treinador do Vitória não acredita que os portistas sejam afetados pela fadiga.





"Não vejo as coisas assim... Há grande densidade de jogos das equipas nas competições europeias, mas o FC Porto tem um plantel recheado de bons jogadores e boas opções e a gestão pode ser feita. O FC Porto vai apresentar-se bem e muito forte e vai criar-nos muitas dificuldades. E é nisto que os meus jogadores pensam para que o foco seja total", começou por dizer Bino Maçães."Vamos apanhar um FC Porto muito forte, em casa, e tendo encurtado essa distância para o Sporting, as coisas levam a que o FC Porto possa pensar no título. Não nos focaremos nesse fator da fadiga, mas sim num FC Porto mais forte e nas respostas que possamos dar em campo", prosseguiu.E que respostas serão essas? Bino explicou o plano de forma genérica. "O Vitória terá de ser consistente em todos os momentos e sabemos que poderemos passar uma parte do tempo no processo defensivo. Vamos procurar as nossas possibilidades, tentar encurtar espaços e explorar qualidades e valias da nossa equipa com bola e aí podemos ferir o FC Porto", apontou."No processo defensivo a nossa equipa deu uma grande resposta com o Santa Clara e queremos dar o passo seguinte, que é não sofrer golos e que equipa possa procurar a baliza adversária com grande determinação", disse Bino Maçães.