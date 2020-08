Poha assina em definitivo pelo V. Guimarães até junho de 2024

Dennis-Will Poha vai continuar em Guimarães na próxima temporada, agora a título definitivo, num contrato que será válido até 2024. Depois de uma temporada de empréstimo, a SAD minhota avançou para a compra do médio ao Rennes, por um valor bem mais baixo do que os 1,25 milhões de euros que constavam da cláusula de compra fixada aquando do empréstimo, no início da época passada.





Em contrapartida, o emblema francês, vai manter uma percentagem de 25 por cento do passe do jogador. De recordar que na última época, Poha, de apenas 23 anos, foi utilizado por Ivo Vieira em 32 jogos.