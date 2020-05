Poha e o regresso aos relvados: «Clube fez um esforço para que todos se sintam seguros»

Pouco mais de um dia depois de serem conhecidos três casos positivos no plantel, o Vitória voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, seguindo à regra o plano que estava previamente delineado. Poha foi um dos elementos que trabalhou de forma individualizada na academia minhota e assegurou que se sente confortável neste regresso aos trabalhos, elogiando o trabalho realizado pelos responsáveis.





"O clube fez um esforço para que todos se sintam seguros e isso também é importante a nível mental. É fundamental sentirmos que o clube faz tudo para nos ajudar a atravessar este momento mais difícil", frisou o médio francês, contente por poder voltar a sentir o cheiro da relva, depois de tantos dias seguidos a trabalhar em casa: "É um prazer reencontrar os meus colegas de equipa e poder voltar ao clube. É bom voltar a tocar a bola e ter a sensação de pisar novamente o relvado. Temos feito pequemas corridas e algum trabalho de reforço muscular. Estamos a preparar-nos para os próximos jogos."Poha está em Guimarães cedido pelos franceses do Rennes até ao final desta época e ainda não há qualquer decisão sobre o seu futuro. Seja ela qual for, o sentimento pelo Vitória já não se irá alterar. "Fui muito bem recebido. Passei uma boa época aqui. Evoluí como jogador e como homem, pois vivi muitas coisas boas aqui. Quer parta, quer fique, o Vitória será sempre um grande clube para mim", referiu o médio, de 22 anos, garantindo que, assim que o campeonato regressar, os minhotos tudo farão para chegar ao 5.º lugar."Independentemente de quem joga, temos todos o mesmo objetivo que é chegar à Liga Europa. Somos um grupo e ninguém vai à Liga Europa sozinho. Um jogador apenas não consegue garantir a ida à Liga Europa, um jogador precisa da equipa e a equipa precisa de um grupo. É assim que temos melhores resultados. Não fazemos nada sozinhos", atirou, em declarações aos meios do clube.