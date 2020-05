Poha gostava de continuar no V. Guimarães

A dez jornadas do fim da sua primeira época em Portugal, Poha diz estar satisfeito com o rendimento no Vitória, com o clube e com o País. Em entrevista ao 'Goal.com', assumiu que gostaria de permanecer no clube, ele que está emprestado pelo Rennes. Mas para isso, o Vitória terá de exercer a opção de compra de 1,2 milhões de euros.





"Penso que seria uma coisa boa. Dei tudo para que eles exercessem a opção. Era o meu objetivo desde o início da época, por isso se eles estão felizes com o meu trabalho e se exercerem a opção de compra, então digamos que cumpri o objetivo", disse o médio, frisando não saber nada sobre o interesse de outros clubes."Por agora não presto atenção. Ainda menos durante este período, com o coronavírus. É lisonjeiro saber que este ou aquele clube interessa-se em mim, mas isso não me preocupa. Eu agora apenas reencontrar as boas sensações para estar na minha melhor forma quando o campeonato for retomado", disse Poha, de 22 anos."Francamente, sinto-me bem [em Portugal]. Foi preciso um tempo de adaptação normal, porque nunca tinha falado português na vida. É uma cultura diferente da francesa, mas adoro descobrir novas coisas. É algo que apreciei e ao nível do futebol tem corrido bem. Ou seja, é perfeito", comentou o médio francês, que chegou a aproveitar o período de isolamento social para passar algum tempo na Bretanha, no noroeste de França, ele que é natural de Lannion.Poha deu ainda uma breve explicação sobre como têm decorrido os treinos do Vitória, ao abrigo das medidas de segurança: "Temos três grupos de treinos. O primeiro treina às 10 horas, por exemplo, o outro às 11 horas e o último ao meio-dia. Deve ser uma dezena de jogadores por grupo e cada um tem um quarto de campo, num total de três relvados. Damos toques na bola, fazemos sprints, atiramos a um pequeno alvo e também aplicamos mudanças de ritmo."