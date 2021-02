Polícia no D. Afonso Henriques face à contestação dos adeptos do Vitória

O V. Guimarães perdeu, esta tarde, em Paços de Ferreira por 2-1. Foi o quinto jogo seguido sem vencer na Liga e a equipa passou a ficar a seis pontos dos castores. Na sequência de mais um desaire, alguns adeptos do Vitória mostraram o seu desagrado pelos maus resultados na chegada da equipa a Guimarães.





Cerca de uma dezena de apoiantes deslocou-se até às imediações do Estádio D. Afonso Henriques para aguardar a chegada do autocarro que transportou a equipa desde a capital do móvel. A polícia teve de rumar ao local para assegurar a saída em total segurança dos elementos vitorianos, já nas suas viaturas próprias.