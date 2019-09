Presidente do Vitória indignado: «Se a Liga quer valorizar o espetáculo tem de pôr cobro a estas situações»

Jogador do V. Guimarães foi expulso aos 45 segundos do jogo com o FC Porto Jogador do V. Guimarães foi expulso aos 45 segundos do jogo com o FC Porto

Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, surgiu na sala de imprensa do Dragão, acompanhado por Carlos Freitas e Flávio Meireles, para criticar a atuação de Carlos Xistra no jogo frente ao FC Porto. O dirigente acredita que uma decisão "inexplicável" no primeiro minuto condicionou todo o encontro."Primeiro de tudo quero dar os parabéns ao FC Porto pela Vitória. Estiveram duas excelentes equipas em campo, parabéns também aos jogadores, equipa técnica e adeptos do Vitória. Todos demonstraram um enorme caráter e vontade de vencer. O jogo ficou condicionado logo no primeiro minuto, com uma decisão inexplicável que em nada favorece o espetáculo. Se a Liga quer valorizar este espetáculo tem de pôr cobro a estas situações. O Vitória não pode continuar a ser penalizado na Liga", disse.