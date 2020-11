PSP apreendeu artigos pirotécnicos a um adepto do V. Guimarães

A PSP de Guimarães apreendeu artigos pirotécnicos a um adepto do V. Guimarães, que se encontrava junto à unidade hoteleira onde o plantel estagiou antes da viagem para Barcelos, no domingo, para defrontar o Gil Vicente, na 6.ª jornada da Liga NOS.





Em comunicado, aquela força policial dá conta que ontem, pelas 15h20, "aquando a saída do autocarro do Vitória Sport Clube, verificaram que se encontravam no local um grupo de adeptos do referido clube (…) Na altura da passagem do autocarro, um adepto, um cidadão com 33 anos de idade, deflagrou uma tocha facho de mão, pondo-se de seguida em fuga. De imediato, esta Polícia moveu-lhe perseguição tendo sido intercetado na posse de três flashes intermitentes e a tampa do facho de mão que tinha deflagrado. Posteriormente, na sua viatura, foram encontradas 43 unidades de sinais fumígenos, bem como 19 petardos grandes e 3 pequenos, que lhe foram apreendidos".Na mesma nota, a Polícia de Segurança Pública alerta os adeptos "para a necessidade absoluta de, mesmo em contexto desportivo, ser mantido o rigoroso cumprimento das medidas de proteção da COVID-19, nomeadamente mantendo o distanciamento físico, evitando ajuntamentos superiores a 5 pessoas e usando permanentemente a máscara de proteção corretamente colocada. Estes comportamentos afiguram-se essenciais a minimizar o risco de propagações virais no contexto dos eventos desportivos, elemento fundamental para que o público possa voltar ao interior dos recintos desportivos". Garantiu ainda que "manter-se-á atenta e interventiva também no contexto desportivo, salvaguardando os adeptos que pretendem apoiar as equipas envolvidas e, ainda assim, sem pretenderem colocar-se em risco de contágio".