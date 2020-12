Quaresma: «Sinto-me melhor a cada jogo que passa»

Autor de um golo e duas assistências, Ricardo Quaresma foi escolhido como o melhor do jogo no duelo com o Santa Clara e era naturalmente um homem feliz na hora de abordar a sua atuação.





"Individualmente estou feliz, porque a cada jogo que passa sinto-me melhor. A equipa também evolui e isso ajuda a crescer de forma individual. Estamos de parabéns, vencemos num campo difícil, diante de uma equipa complicada a atuar em sua casa. Estou feliz pelo resultado e por ter voltado a marcar e assistir", começou por apontar, à SportTV."Acho que tivemos a sorte do jogo. Quando fomos à baliza fizemos golos e obviamente que isso vai dando-nos confiança e tirando ao adversário. Foi esse o resumo do jogo. É muito importante, pois as vitórias dão confiança. É continuar o nosso trabalho, que depois do natal vem um jogo difícil. Temos de receuperar e pensar nisso", concluiu.