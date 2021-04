Quaresma ainda não está "totalmente pronto" para defrontar o FC Porto

A grande dúvida no plantel do Vitória para a visita ao FC Porto, amanhã à noite, tem sido a condição física de Ricardo Quaresma. No entanto, parece que o internacional português voltará a falhar mais uma partida, a julgar pelas declarações do treinador Bino Maçães.





"O Quaresma ainda não está na totalidade pronto para o jogo com o FC Porto, eventualmente para o Nacional já possamos ter uma ideia diferente. Mas está bem encaminhado para poder regressar em breve", apontou o treinador dos vitorianos.