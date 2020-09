Ricardo Quaresma associado ao V. Guimarães

Ricardo Quaresma foi recentemente associado ao V. Guimarães. No programa 'Futebol Total', do Canal 11, o futuro do extremo, de 36 anos, esteve em discussão e o emblema vitoriano foi apontado como um destino muito possível para que o internacional luso possa dar continuidade à sua carreira.





A possível contratação de Quaresma obrigaria a um esforço considerável por parte da SAD, mas as saídas iminentes de Pêpê e de João Carlos Teixeira podem facilitar esta manobra.Certo é que Quaresma quer continuar a jogar e o regresso a Portugal é cada vez mais um cenário provável. Recorde-se que o extremo já tinha sido dado como possível reforço do Boavista.