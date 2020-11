Quaresma e as propostas milionárias que recusou: «Já ganhei o que tinha para ganhar»

Ricardo Quaresma admitiu numa entrevista ao site 'Elefante de Papel' que tinha muitas propostas do estrangeiro depois de cinco épocas seguidas na Turquia, mas decidiu voltar a Portugal e ao V. Guimarães "porque estava na altura de regressar".





"Foi importante ver a minha família outra vez feliz. Já ganhei o que tinha para ganhar. Estar lá fora para ganhar mais 200 ou 300... acho que é mais importante olhar para o lado e veres a tua mulher e os teus filhos felizes. Foi algo que nem pensei muito", explicou o jogador, de 37 anos."Tinha propostas para jogar lá fora, convites do Qatar, das Arábias, para ganhar muito mais, mas optei pelo Vitória pelo amor à família. Em primeiro lugar, estão eles. Estava na altura de regressar, foram muitos anos lá fora. O Ricky [o filho] até anda muito mais entusiasmado por ir para a escola, o que era difícil na Turquia porque lá só se falava em inglês ou turco. Aqui já tem os amigos perto dele, os primos, a família... Há momentos na vida em que tens de olhar mais para a felicidade da tua família do que para o dinheiro. E graças a Deus já tenho o meu", explicou."Tenho de agradecer ao Vitória por tudo, pela maneira como me têm tratado, tanto no clube como na cidade. Com a idade que tenho, as pessoas têm aquela esperança de que ainda posso fazer algo pelo clube. Isso mexe comigo. É algo que me deixa orgulhoso", reconheceu Quaresma.