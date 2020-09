Quaresma e V. Guimarães mais perto de um acordo

Ricardo Quaresma está mais perto de chegar a um acordo com o V. Guimarães para se tornar reforço dos vitorianos para 2020/21. As negociações entre as duas partes estão muito bem encaminhadas, e, se o processo continuar a desenrolar-se no sentido positivo que se tem verificado, o jogador não fugirá aos minhotos.





Nas últimas horas houve uma aproximação ainda mais forte entre o clube e o extremo, o que dá ainda mais esperança de que o dossiê pode vir a fechar-se nas próximas horas. Por esta altura, apenas alguns detalhes separam as partes de um acordo total, mas existe a crença de que essa última barreira poderá ser ultrapassada a muito breve trecho.Quaresma está agradado com o projeto que lhe foi apresentado pelo Vitória e esse é o fator que tem sido determinante para o acelerar do processo. Como o nosso jornal já havia escrito, o craque português está numa fase da carreira em que não coloca a vertente financeira no topo das prioridades. Para além de ter o desejo de regressar a Portugal, o 'Harry Potter' quer, sobretudo, um projeto desportivo que lhe permita lutar por objetivos sólidos e que lhe dê perspetivas de longevidade.Ricardo Quaresma quer jogar pelo menos durante mais duas épocas, mas quer fazê-lo numa equipa que lhe dê garantias. Por esta altura, o Vitória assegura tudo isso e essa é a razão pela qual o extremo está, desde início, inclinado para o 'sim'. Por todas essas razões, a crença generalizada é a de que os detalhes que estão ainda por contornar serão de fácil resolução.