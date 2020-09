Quaresma espreita o onze do V. Guimarães

Quaresma deve ser lançado no onze do Vitória no jogo de Vila do Conde, depois de ter começado a 1ª jornada no banco, em virtude de a sua chegada mais tardia à Cidade Berço ter aconselhado algumas cautelas. Como se sabe, Quaresma ainda foi chamado ao jogo com o Belenenses SAD a partir do minuto 62, rendendo Marcus Edwards, mas não conseguiu mudar o rumo dos acontecimentos.

O extremo inglês, de resto, saiu lesionado na estreia da Liga e continua a fazer trabalho de recuperação para poder ser opção para Tiago Mendes, sendo que Bruno Duarte está muito próximo de regressar aos trabalhos normais do plantel e é muito provável que entre já no lote dos disponíveis para o jogo com o Rio Ave. Amanhã, registe-se, o Vitória cumpre 98 anos e a data será devidamente assinalada.