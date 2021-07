Quaresma: «Este ano temos de fazer muito melhor»

Depois de uma temporada em que o V. Guimarães perdeu a vaga europeia na última jornada, Quaresma quer ver o clube minhoto a superar o que fez no ano passado, estando desde já os objetivos muito bem definidos.





"O Vitória tem de pensar sempre em fazer bons campeonatos, principalmente depois do que se passou na época passada. Não acabámos como queríamos e este ano temos de fazer muito melhor. Temos consciência do que podemos e devemos fazer e é para isso que estamos a começar a trabalhar. Mau era se não pensássemos nas competições europeias. A época passada correu mal, mas este ano temos de fazer melhor", começou por referir o extremo, em declarações aos jornalistas no estágio que o V. Guimarães está a realizar em Tróia.Assumindo que as notícias que davam conta da sua insatisfação não têm qualquer fundo de verdade- vincou que nunca ninguém o ouviu dizer que estava insatisfeito no clube-, o extremo analisou ainda aquilo que tem sido o trabalho de Pepa nestas primeiras semanas: "Tem sido fantástico. Já o conhecia como jogador, mas não tinha tido a oportunidade de o conhecer como pessoa. Estou a conhecer agora e, sinceramente, estou a adorar. Sabe lidar com os jogadores, sabe incutir o que pretende e penso que vamos fazer uma grande época".O jogador, de 37 anos, revelou ainda que é com "orgulho" que olha para o facto de os jovens do plantel o considerarem uma referência e vincou que a competitividade na posição de extremo é positiva para todos. "Se não tiveres colegas à tua altura, até tu relaxas. No futebol temos de estar sempre ativos. É bom ver os jovens com vontade de ganhar o lugar, motiva-me e desperta-me ainda mais. Toda a gente sabe que não gosto de ficar de fora, vou ter de dar muito ao pedal para poder jogar", referiu, acrescentando por fim que não está a pensar no fim de carreira: "Quando assinei com o Vitória disse que era aqui que ia acabar. Se é este ano ou daqui a dois anos, vamos ver. Depende da maneira como me sinta e daquilo que o presidente e a direção tenham em mente. Isso a mim não me preocupa, só quero ganhar forma física para a nova época".O camisola 10 parte assim para a segunda temporada no D. Afonso Henriques, isto depois de quatro golos em 36 jogos na primeira época.