Quaresma: «Se começar a dar mais triveladas já sabem, a culpa é da vacina»

Ricardo Quaresma foi vacinado esta quarta-feira contra a covid-19 e, numa publicação bem-humorada nas suas redes sociais, apelou aos seus seguidores que seguissem o exemplo.





"Já sou maior e vacinado! Os meus agradecimentos aos profissionais do centro de vacinação do Grijó.Foram 5 estrelas e estava tudo muito organizado. Se começar a dar mais triveladas já sabem, a culpa é da vacina! A vacinação é por agora a melhor forma de sermos campeões", escreveu o jogador do V. Guimarães.