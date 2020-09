Quaresma trabalha em casa e deixa mensagem enigmática: «A chegar...»

Quaresma está perto de ser reforço do V. Guimarães, tal como o nosso jornal já deu conta, encontrando-se neste momento a decidir que futuro irá dar à carreira. O extremo está agradado com o projeto do Vitória, gosta do ADN do clube e considera que este lhe garante todas as condições que pretende ver asseguradas nesta fase da sua vida: um projeto desportivo competitivo, com objetivos bem definidos e, acima de tudo, com longevidade.





Ora, este sábado, o craque deixou uma mensagem enigmática sobre o futuro, junto a um vídeo em que surge a trabalhar em casa para se manter na melhor forma."A chegar...", escreveu o 'Harry Potter'.