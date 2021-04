Quaresma volta a ser opção no V. Guimarães

Quaresma é um dos 21 convocados do Vitória de Guimarães para o encontro com o Nacional, da 29.ª jornada da Liga NOS, regressando às opções após cinco jogos de fora.

Autor de três golos nos 25 jogos oficiais cumpridos nesta época, o extremo, de 37 anos, recuperou de uma lesão no gémeo direito e integra a lista do treinador Bino Maçães para a deslocação ao Funchal, hoje divulgada no sítio oficial vitoriano.

Além de Quaresma, a convocatória inclui outras duas novidades: o lateral esquerdo Hélder Sá, de 18 anos, que fez a estreia absoluta no campeonato no início de abril, na derrota caseira frente ao Tondela (2-1), e Miguel Luís, médio com 20 partidas disputadas na presente época, chamado pela primeira vez pelo atual treinador vitoriano.

Em sentido inverso, o defesa central Abdul Mumin, com um traumatismo no joelho esquerdo, e o lateral esquerdo Gideon Mensah, com uma mialgia na coxa esquerda, falham a visita ao reduto do Nacional, depois da titularidade na partida anterior, diante do FC Porto (derrota por 1-0).

Também o médio Mikel Agu, que saiu do banco de suplentes na partida frente aos 'dragões', está de fora do jogo de segunda-feira, devido a um traumatismo no joelho direito.

Entre os lesionados, também se contam os guarda-redes Jhonatan e Nicolas Tié e os médios Joseph e Jacob Maddox, que, na semana anterior, contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 38 pontos, e Nacional, 18.º e último, com 21, está agendado para as 19:00 de segunda-feira, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

A lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Antal Bencze.

- Defesas: Sacko, Zié Ouattara, André Amaro, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Suliman, Sílvio e Hélder Sá.

- Médios: Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

- Avançados: Quaresma, Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Óscar Estupiñán e Noah Holm.