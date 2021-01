Quaresma: «Votar é dar uma trivelada no racismo e no fascismo»

Ricardo Quaresma recorreu às redes sociais para lançar um apelo ao voto nas eleições presidenciais de domingo. Através do Twitter, o internacional português partilhou a mensagem do CNE a propósito dos cuidados a ter e ainda deixou uma mensagem anexa àquela publicação. "Votar é dar uma trivelada no racismo e no fascismo. Votar é jogar em equipa para defender a democracia. Votar é marcar um golo por Portugal. Não se esqueça de levar a sua própria caneta ;)", partilhou o extremo, de 37 anos.





