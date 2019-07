Quatro promessas asseguradas

O V. Guimarães oficializou ontem a contratação de quatro jovens portugueses com a finalidade de, inicialmente, reforçarem a equipa B e os sub-23, mas tendo sempre em vista a possível promoção ao conjunto principal.

São eles o avançado João Pedro, açoriano de 22 anos que nas duas últimas épocas esteve ao serviço do Trofense e tem como destino a equipa B, mas cujas qualidades despertaram a atenção do treinador Ivo Vieira, pelo que deverá integrar o estágio que o plantel profissional vai realizar em Quiaios no sentido de o responsável avaliar com rigor todo o seu potencial.

Já Miguel Soares, médio de 18 anos proveniente do Vizela, e Rafael Gomes, guarda-redes de 19 anos que é um dos produtos da formação dos minhotos, bem como Fernando Marques, central de 19 anos que também cumpriu toda a sua formação no clube do Rei, assinaram contratos profissionais no sentido de continuarem a desenvolver as suas potencialidades na equipa de sub-23.