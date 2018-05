A primeira semana de Luís Castro em Guimarães foi de intenso trabalho e, para já, ficaram definidas as primeiras datas para a nova época. O plantel regressa a Guimarães no dia 2 de julho, para os habituais exames médicos, e vai estagiar em Quiaios entre os dias 7 e 14 desse mês.A freguesia do concelho da Figueira da Foz volta a receber o emblema vimaranense, que nas últimas épocas tem optado por estágios no Norte do país. A última vez que o Vitória estagiou em Quiaios foi em 2011, quando era orientado por Manuel Machado.Terminada a primeira semana de trabalho no Berço, Luís Castro vai rumar agora aos Açores, onde será orador convidado no Simpósio do Treinador, que decorre em Ponta Delgada durante o dia de hoje e de amanhã.

Autor: José Miguel Machado