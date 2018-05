Continuar a ler

O jogador afirmou que o contrato com os vimaranenses terminou e agradeceu a passagem pelo clube a todos os colegas de equipa, mas também aos funcionários, à direção, e sobretudo aos adeptos, pelo "carinho e respeito" com que diz ter sido tratado.



Além do Vitória, Rafael Miranda representou, em Portugal, o Marítimo, clube ao serviço do qual realizou 124 jogos e marcou seis golos, entre as épocas 2009/10 e 2012/13.



No Brasil, o futebolista natural de Belo Horizonte jogou pelo Atlético Mineiro, entre 2005 e 2008, pelo Atlético Paranaense, em 2009, pelo Bahia, em 2013 e 2014, pelo ABC, em 2015, e pela Ferroviária, em 2016.

O médio Rafael Miranda, de 33 anos, confirmou esta quarta-feira a saída do V. Guimarães, nono classificado da última edição da Liga NOS, na sua página oficial da rede social Facebook."Chegou o fim da minha trajetória no Vitória. Em duas temporadas, foram 54 jogos, sendo 43 como titular, e três golos. Consegui ajudar a equipa a terminar a I Liga no quarto lugar na época 2016/17 e a garantir vaga direta na fase de grupos da Liga Europa, além do segundo lugar na Taça de Portugal. Além disso, levo os momentos de alegria", lê-se na nota publicada na página do jogador brasileiro.

Autor: Lusa