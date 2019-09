Receção do V. Guimarães ao Eintracht Frankfurt será mesmo numa quinta-feira à noite

Num comunicado emitido no seu site oficial, o V. Guimarães anunciou a alteração da data do jogo com o Eintracht Frankfurt, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, para o dia 3 de outubro, quinta-feira, às 20 horas. A decisão foi tomada após "a reavaliação de risco por parte das forças de segurança".A partida contra o conjunto alemão, onde atuam os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, estava originalmente marcada para o dia 2 de outubro, quarta-feira, às 15h50. A alteração dos jogos caseiros do Vitória para as quartas-feiras tinha sido uma determinação da UEFA, dado que o Sp. Braga também atua na Pedreira nas mesmas jornadas.Esta realidade fez. Para já, os restantes jogos dos vitorianos em casa continuam agendados para quarta-feira à tarde.O V. Guimarães está inserido no grupo F, juntamente com o já referido Eintracht Frankfurt, com os ingleses do Arsenal e com os belgas do Standard de Liège.