Reforços Poha e Bruno Duarte na comitiva para Bucareste

O V. Guimarães embarcou, esta quarta-feira, rumo à Roménia, onde irá defrontar o Steaua Bucareste, esta quinta-feira, em partida a contar para a 1.ª mão do playoff da Liga Europa.Para um jogo de extrema importância na caminhada europeia, Ivo Vieira chamou um total de 20 jogadores, dois dos quais em estreia absoluta no lote de opções do técnico madeirense: os reforços Poha e Bruno Duarte, oficializados na semana passada.A estes dois nomes juntam-se os de Miguel Silva, Miguel Oliveira, Douglas, Pedro Henrique, Bondarenko, Tapsoba, Venâncio, Sacko, Lucas Soares, Rafa Soares, Florent, Al Musrati, Pêpê, André Almeida, João Carlos Teixeira, Davidson, Rochinha e Guedes.O duelo frente ao Steaua Bucareste está agendado para as 19h30 de quinta-feira e terá arbitragem de Matej Jug.Miguel Silva, Miguel Oliveira e DouglasPedro Henrique, Bondarenko, Tapsoba, Venâncio, Sacko, Lucas Soares, Rafa Soares e FlorentAl Musrati, Pêpê, André Almeida e João Carlos TeixeiraDavidson, Rochinha e Guedes