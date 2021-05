Regresso do público à Liga: V. Guimarães questiona "eventual desvirtuação da verdade desportiva"

Depois de confirmada a presença de público na última jornada da Liga NOS, o Vitória emitiu um comunicado onde levanta algumas questões sobre esta decisão, que surgiu "depois de se verificar, em Portugal, a maior e mais desregrada concentração popular desde março de 2020". Uma referência às celebrações do título do Sporting, na tarde e noite de terça-feira passada.





Lembrando que não será "cobaia" para este regresso do público, uma vez que a receção ao Benfica será disputada à porta fechada em cumprimento de um castigo relativo ao caso Marega, o Vitória apontou à "eventual desvirtuação da verdade desportiva"."Mas importa, acima de tudo, questionar se uma medida que permite a presença de adeptos de 8 dos 18 clubes competidores na Liga NOS não acarreta, e mais ainda na jornada que é decisiva para a classificação final, uma eventual desvirtuação da verdade desportiva, constituindo uma vantagem competitiva para os clubes que, em prejuízos dos restantes, vão contar com um fator de vantagem adicional no momento definitivo do campeonato, como de resto já aconteceu, no passado, com um dos competidores da Liga NOS", lê-se, com esta última nota a apontar ao Santa Clara, que chegou a receber adeptos (uma determinada percentagem da lotação) neste campeonato.O Vitória lembra que esta reabertura "vai em sentido contrário ao que já tinha sido expressamente determinado pelo Primeiro-Ministro" e questiona se isto se enquadra "não como um prémio e um reconhecimento para com os clubes e os adeptos do futebol em Portugal, mas antes como um teste para viabilizar a presença de público na final da Liga dos Campeões ou até na final da Taça de Portugal"."A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, em sintonia com as autoridades de saúde e com o Governo, anunciaram o tão aguardado regresso do público aos estádios da Liga NOS. É uma notícia que se saúda e que abre perspectivas muito importantes para os clubes e para o desporto, indo aliás ao encontro da posição que o Vitória Sport Clube assumiu publicamente por reiteradas vezes desde o arranque da temporada, em apelos que não mereceram a sensibilidade das autoridades, ao arrepio da abertura que foi permitida a outros espectáculos públicos e da evolução favorável da pandemia que se registou sobretudo nas primeiras jornadas da época.Não obstante o registo da importância deste momento para a retoma de uma parte da atividade económica dos clubes, há questões que o Vitória não pode deixar de elencar e que não parecem ter sido devidamente acauteladas, levantando legítimas questões sobre o sentido de oportunidade desta abertura e sobre os reais efeitos pretendidos com a mesma. Não é despiciendo, desde logo, que este anúncio surja horas depois de se verificar, em Portugal, a maior e mais desregrada concentração popular desde março de 2020.Mas importa, acima de tudo, questionar se uma medida que permite a presença de adeptos de 8 dos 18 clubes competidores na Liga NOS não acarreta, e mais ainda na jornada que é decisiva para a classificação final, uma eventual desvirtuação da verdade desportiva, constituindo uma vantagem competitiva para os clubes que, em prejuízos dos restantes, vão contar com um fator de vantagem adicional no momento definitivo do campeonato, como de resto já aconteceu, no passado, com um dos competidores da Liga NOS.Não se afigurando plausível que as entidades desportivas não tenham previsto uma questão tão determinante quanto esta, torna-se no mínimo lícito que se interrogue se esta inesperada reabertura - que aliás vai em sentido contrário ao que já tinha sido expressamente determinado pelo Primeiro-Ministro - se enquadra não como um prémio e um reconhecimento para com os clubes e os adeptos do futebol em Portugal, mas antes como um teste para viabilizar a presença de público na final da Liga dos Campeões, como é da vontade da UEFA e de todas as entidades co-organizadoras desse importante e prestigiante evento, ou até na final da Taça de Portugal.Por se encontrarem a cumprir suspensão de um castigo do qual recorreu, o Vitória Sport Clube e os seus adeptos não serão cobaias da experiência, ainda que façam votos de que ela corra da melhor forma, sem prejuízo da verdade desportiva e com reais benefícios para que num futuro próximo se possa verificar um regresso efetivo dos adeptos, em números mais condizentes com a procura que é característica da nossa cidade e do nosso estádio e que de forma alguma o Vitória conseguirá satisfazer com a lotação reduzida a 10 por cento da capacidade do D. Afonso Henriques."