«Regresso do público? Acho estranho que seja depois do fim da época e de um jogo europeu»

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, lamentou o 'timing' da decisão de que os recintos desportivos vão poder receber adeptos, até 33% da lotação máxima, já a partir de 14 de junho. O Governo anunciou, hoje, que os recintos desportivos de todas as modalidades poderão preencher até um terço da sua lotação para espetadores a partir de 14 de junho, podendo ser exigido um teste negativo à covid-19.

Miguel Pinto Lisboa falava no final de uma assembleia geral da Liga portuguesa e reagiu à decisão de que os recintos desportivos podem voltar a receber adeptos, depois de o desporto ter sido muito afetado com a pandemia covid-19, motivando a suspensão das competições e o impedimento de o público assistir aos eventos mesmo depois de retomadas as provas, como forma de combate à doença.

"É um tema transversal a todos os clubes e instituições e importa referir que têm de ser definidos os critérios em que isso vai acontecer. Os clubes e os adeptos têm de saber com o que é que podem contar, quais devem ser as expectativas para a próxima época. Têm de saber em rigor como se vai desenvolver a próxima época. Acho estranho que seja depois do fim da época e de um jogo europeu. Parece-me que já podiam ter sido implementadas as medidas. Mas importa saber em rigor como se vai processar. Futebol sem adeptos não é a mesma coisa", referiu.

Miguel Pinto Lisboa revelou-se ainda insatisfeito com a percentagem de adeptos que poderão ir aos estádios. "Parece-me curto, mas temos que começar por algum lado", finalizou.

