Ricardo Quaresma assume 4.º lugar como objetivo

Ricardo Quaresma tem altas expectativas para esta temporada. O extremo, que reforçou o Vitória neste defeso, acredita que a equipa tem qualidade e que até pode fazer uma ‘gracinha’, como, por exemplo, chegar ao quarto lugar.

"Podemos estar entre os 4 primeiros. Agora, há muita coisa a melhorar, pois estamos no início. Quando tudo encaixar acredito que vai ser difícil parar esta juventude", referiu, acreditando que com Tiago ao leme isso é possível: "Aquilo que era em campo, é como treinador. Sempre falou muito com os companheiros, sempre transmitiu confiança, sempre ensinou... Isso já nasce com a pessoa e nasceu com ele. Está a surpreender-me muito pela positiva e tem tudo para ser um grande treinador."

A transferência de Ricardo Quaresma para o V. Guimarães foi uma das grandes ‘bombas’ do presente mercado de transferências, mas o ‘Harry Potter’ chegou a ser falado para outros emblemas neste mesmo defeso: o FC Porto e o Boavista. Ora, em entrevista à TVI24, o extremo falou abertamente sobre estes dois rumores.

"Do Boavista nunca ninguém falou comigo. Na altura até brinquei, obviamente com todo o respeito pelo Boavista. Mas não, nunca falaram comigo. Com o FC Porto falámos", assumiu o internacional português.

Aos 37 anos, Quaresma assume que ainda mantém intacto um sonho: o de voltar à Seleção Nacional. "Eu estou sempre disponível para o meu País. Se eu achasse que não tinha condições para ajudar a Seleção, assumia e dizia que tinha acabado a minha era na Seleção. Nunca o fiz, nunca me ouviram falar sobre isso", assegurou.

Sem adeptos na tribuna

O Vitória anunciou que irá suspender a iniciativa de levar 40 associados à tribuna, após ter visto a DGS travar esta ideia logo à nascença.