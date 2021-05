Ricardo Quaresma lembra infância e deixa mensagem aos jovens: «Não se pode desistir»

Decorreu, na tarde desta sexta-feira, a cerimónia de entregas das 'Bolsas Ricardo Quaresma', iniciativa da responsabilidade da Câmara Municipal de Gaia que é apadrinhada, como o nome indica, pelo próprio jogador de futebol, e que tem como objetivo premiar jovens atletas que se destaquem na sua modalidade desportiva e também no mundo académico.





No evento, que decorreu no Cine-teatro Eduardo Brazão, em Valadares, estiveram presentes o extremo, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da autarquia, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas, Vítor Baltazar Dias, diretor regional do IPDJ, e João Pinto, antigo capitão do FC Porto.Ricardo Quaresma, como seria de esperar, foi figura central e o discurso que fez durante a cerimónia foi escutado com atenção pelos jovens presentes."É um orgulho fazer parte deste projeto, ajudar estas crianças a alcançar os seus objetivos, a acreditarem no que podem e devem ser. Como toda a gente sabe, eu venho de um bairro complicado, já pensei muito na vida e sempre acreditei que era possível chegar onde cheguei. O que peço a estas crianças é que nunca desistam do objetivo. Por muito que digam que não conseguem, temos de ser nós próprios a ultrapassar as barreiras, acreditar e lutar. Agradeço aos pais, por estarem ao lado dos filhos. Eu sei que muitas vezes é difícil alguns pais fazerem tanto pelos filhos, por isso agradeço-vos", disse, antes do arranque da entrega das bolsas.Já no final, aos jornalistas, o extremo reiterou o orgulho e os agradecimentos: "É muito importante para mim estar neste projeto. Tive uma infância que não foi fácil e hoje, para alcançar o que alcancei, tive de trabalhar muito. E poder ajudá-las a alcançar os seus sonhos, os seus objectivos, para mim é um orgulho enorme. Agradeço ao presidente da Câmara de Gaia por me poder dar esta oportunidade", acrescentou, terminando com palavras mais fortes."Eu não sei se a minha história é um exemplo, mas temos de ser fortes. Há sempre alguém que nos quer mandar para baixo, ou porque és cigano ou porque és negro. Há sempre alguém que não vai gostar de ti. Tens de ser mais forte e provar que és mais forte. Não se pode desistir nem dar razão a essa pessoas. E quando estiveres lá em cima não tens de olhar para baixo e dizer "consegui". É continuar. Não temos de chegar onde queremos chegar para mostrar a alguém que conseguiste. Faz a tua vida, vai tranquilo e não olhes para trás", concluiu.