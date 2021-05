Ricardo Quaresma: «O futebol sem adeptos não é futebol»

Ricardo Quaresma marcou presença na cerimónia de entrega das 'Bolsas Ricardo Quaresma', iniciativa da responsabilidade da Câmara de Gaia apadrinhada pelo extremo cujo objetivo é premiar jovens que se destaquem no desporto e no mundo académico, e, no final, falou sobre as saudades que tem dos adeptos.





"O futebol sem adeptos não é futebol. Espero que isto volte o mais rápido possível a haver público nos estádios, para sentirmos aquele ambiente. Mas sobretudo que passe esta pandemia, que é o mais importante. Podermos andar sem máscaras, podermos andar à vontade. Uma coisa tão pequena está a matar-nos a todos", referiu, confidenciado sentir-se muito acarinhado no norte do país."Sempre fui muito bem recebido, não tenho problemas em dizer que aqui no norte, principalmente, sou uma pessoa muito acarinhada e amada. Isso faz-me feliz. É sinal que por onde passei fiz um bom trabalho e as pessoas admiraram-me pelo trabalho que fiz. A minha casa é aqui no Porto, por isso...", concluiu.