Ricardo Quaresma: «Vou acabar a carreira no Vitória»

Eis as primeiras palavras de Ricardo Quaresma como reforço do V. Guimarães. "Ser recebido desta maneira é algo maravilhoso. Estou aqui de corpo inteiro e pronto para o que aí vem. Vou acabar a carreira no Vitória", o internacional português é apresentado neste momento como reforço do Vitória no Paço dos Duques de Guimarães.





Sigaa apresentação em direto.