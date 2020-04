Rincón admite possibilidade de regressar ao V. Guimarães

O avançado colombiano Rincón admitiu a possibilidade de regressar ao V. Guimarães, na temporada 2020/2021.





Emprestado ao Aldosivi, da Argentina, onde marcou três golos em 18 jogos, o filho de Freddy Rincón colocou vários cenários em cima da mesa, numa conversa que manteve nas redes sociais, an última madrugada, com adeptos do Tigre, clube onde passou quatro temporadas antes de se mudar para Guimarães."Tenho de regressar lá (ao V. Guimarães). Não sei se vou ficar na equipa, ou se me vão emprestar outra vez. Tenho muita vontade de regressar, ganhar o meu lugar e seguir coma minha carreia na Europa. Se tal não acontecer, sigo em frente, seja em que clube for", afirmou.Pouco utilizado nas duas épocas que passou no V. Guimarães, Rincón disse que viveu "uma má experiência", já que "não joguei naquele meu último ano em Portugal. Desapareci do mapa, por completo, custou-me. Quando surgiu a hipótese do Aldosivi, agarrei-a. Por mim, gostava de voltar ao Tigre (da Argentina), mas o problema são os portugueses. Vamos ver o que se passa daqui até maio."