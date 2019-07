Rincón na mira do Aldosivi

O avançado Sebástian Rincón, colombiano de 25 anos que em janeiro foi afastado da equipa principal dos minhotos, pode estar de saída para os argentinos do Aldosivi. Declaração de interesse que a SAD está a ponderar, no sentido de validar a cedência do extremo, bem como a respetiva opção de compra da entidade argentina. Se o acordo for alcançado, Rincón já nem deve apresentar-se em Guimarães na segunda-feira, dia em que a equipa B regressa aos trabalhos. Recorde-se que o colombiano rejeitou todas as propostas de saída quando foi afastado do plantel orientado por Luís Castro.