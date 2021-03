Rochinha: «Acrescentar números pessoais às vitórias»

Autor do golo no início da reviravolta frente ao Boavista, Rochinha foi eleito o MVP do jogo e abordou aos meios do Vitória esse momento marcante da partida da últimoa jornada.





"Quando o Oscar recebeu a bola, senti que ele me ia fazer o passe e como vi que tinha espaço para chutar, tentei a minha sorte e ainda bem que o fiz. É sempre importante marcar e ajudar ao máximo à equipa. Foi o golo do empate e foi importante para dar ânimo à equipa para ir atrás dos três pontos", registou Rochinha, destacando de pronto o seu bom momento, ao fim de três jogos consecutivos como titular: "Em termos estatísticos, os números no fundo falam por si. Cabe-me aproveitar esta fase para continuar a ajudar a equipa, seja com números, seja com ações individuais dentro de campo. O treinador tem pedido desde o início da época para sermos criativos dentro do processo da equipa, que coloquemos a nossa criatividade lá dentro e é isso que os jogadores que jogam na frente de ataque tentam fazer. Espero dar continuidade a esse momento.""Este estilo de jogo dá criatividade e liberdade aos jogadores da frente e isso ajuda-me a nível individual, tanto a mim como aos outros jogadores que tem características individuais muito boas. Agora cabe acrescentar estes números pessoais às vitórias, que é o mais importante", disse ainda Rochinha que caminha para a sua melhor temporada, acumulando até ao momento três golos e seis asssitências em todas as provas.