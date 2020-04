Rochinha anseia pelo regresso: «Não podemos dar um passo atrás na nossa forma»

Os dias seguidos em casa acumulam-se e Rochinha não esconde que as saudades de ver a bola a rolar já são muitas. Numa videoconferência com os jornalistas, o extremo do Vitória mantém a esperança de que o campeonato possa voltar (sem fazer previsões) e diz que o grupo tem trabalhado para estar preparado para esse momento.





"É difícil fazer previsões a longo prazo, temos de ir vivendo um dia de cada vez. Estar a prever o recomeço do campeonato é complicado, vamos esperar pela evolução para ver se é possível. Nós, jogadores, e nós, Vitória, queremos muito que isso aconteça. Temos objetivos para cumprir e só voltando a competição serão possíveis de cumprir", atirou Rochinha, explicando de seguida como têm sido vividos estes dias em quarentena."Sentimos sempre a falta dos companheiros, do convívio que tínhamos todas as manhãs. Não tem sido fácil, mas é o que tem de ser. Temos de ficar em casa, não sabemos onde e quando podemos apanhar este vírus. Temos treinado todos os dias por videoconferência, sempre dá espaço para nos vermos. Não é igual, treinador no ginásio é completamente diferente de o fazer num relvado. Mas pronto, é o que há e é a única forma de nos mantermos o mais preparado possível para o regresso da competição. Não podemos dar um passo atrás na nossa forma", contou o extremo.No caso de o campeonato voltar, Rochinha sublinha que será necessário algum tempo para que os jogadores recuperem as dinâmicas e a melhor forma. "Diria que uma semana ou uma semana e meia seriam suficientes para voltarmos à nossa forma. Treinar em casa é muito diferente, até porque as dinâmicas da equipa, só possíveis se treinarmos em conjunto, também se estão a perder. Mas com esse tempo seriam possíveis de recuperar, até porque as coisas ainda não estão esquecidas", considerou o camisola 16 dos minhotos, acrescentando que espera recuperar o protagonismo perdido nas últimas semanas antes da paragem das competições."O desaparecimento de um jogador, muitas vezes, está relacionado com o surgimento de algum colega. Os jogadores ficam sempre chateados por não terem o espaço que acham que mereciam, mas há companheiros ao lado, que também trabalharam para jogar. Foi uma fase em que o treinador achava que os colegas estavam melhor do que eu e tenho de compreender. E trabalhar para poder mudar as ideias do treinador", finalizou.