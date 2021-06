Rochinha: «Colocar o Vitória no lugar que merece»

Rochinha foi um destaques do Vitória na época passada e parte para 2021/22 com a ambição renovada, conforme o próprio deixou escapar nas declarações que fez aos meios do clube.





Vontade de querer continuar a mostrar-se a bom nível, agora sob a orientação de Pepa: "Sou uma pessoa ambiciosa e gosto sempre de melhorar o que fiz na época passada. Em função das ideias que o treinador tem para o jogo, quero continuar a melhorar o meu jogo, elevar os números que tive na época passada para poder ajudar a equipa a vencer e colocar o Vitória no lugar que merece."Ao terceiro dia de trabalhos da equipa, as primeiras impressões são positivas: "Está a ser bom, estão a ser treinos intensos neste recomeço de época, o que é normal, é o que nós precisamos. Está tudo a correr bem, a assimilar as ideias do treinador, estamos a conhecer melhor todos porque há aqui muita gente nova e acredito que estamos no bom caminho. O foco nesta semana tem sido o esforço físico, dar tudo no campo de acordo com as ideias do treinador para a nossa maneira de jogar no futuro mas o principal, neste momento, é voltar a ganhar ritmo e tudo caminha para lá. Apesar de ser uma fase muito inicial, o treinador está a passar-nos bem a imagem do que quer, estamos a captar bem as ideias dele e agora cabe-nos dar continuidade para estarmos prontos para o começo da competição."Mescla entre juventude e experiência revela-se chave para a construção de uma equipa forte: "Acho que a integração está a correr bem para eles, pelo menos no campo nem se nota muito a diferença entre os mais jovens e os mais experientes. A maior parte deles já conhecia o clube, já sabe o que este clube precisa e nós, mais velhos, também temos de os ajudar. Acho que temos tido um bom papel na ajuda à adaptação e integração rápida na equipa principal e esperamos que eles nos ajudem no futuro."