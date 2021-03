Rochinha deixa aviso após derrota do V. Guimarães: «Temos de jogar à bola»

Rochinha foi o mais inconformado do onze do V. GUimarães e quem mais remou contra a maré negativa. No final da derrota diante do Gil Vicente, o extremo não foi meigo nas palavras para definir o que se está a passar com a equipa.





"Nós queríamos ganhar. Neste clube só podemos pensar nisso. O Vitória merece muito mais. Compete-nos dar a volta por cima. Somos os responsáveis por este momento e temos de trabalhar, lutar, demonstrar em campo com ações e não com palavras. Temos de jogar à bola", afirmou de forma assertiva o camisola 16 dos vimaranenses, ele que marcou o quarto golo esta temporada.