Rochinha e a visita ao Dragão: «Lutar para trazer os três pontos»

Rochinha voltou a ser decisivo ao marcar o golo do triunfo vimaranense frente ao Santa Clara e que travou o ciclo de cinco derrotas consecutivas da equipa.





O extremo falou aos meios do Vitória sobre o momento decisivo no jogo do passado sábado: "Primeiro vi o Edwards com espaço para ir em direção à baliza, chutou e a bola, assim de repente, caiu-me nos pés e estava no sítio certo, à hora certa. Foi importante porque foi o golo que nos deu os três pontos e sabíamos da importância que este jogo tinha para nós. Estávamos numa fase menos boa e o importante era conquistar os três pontos e esse golo ajudou a isso."Rochinha marcou o quinto golo na Liga NOS, superando a sua melhor marca neste particular e que era de três golos na época passada, quatro no total daas competições. O jogador de 25 anos assumiu que este era um "objetivo que tinha" para esta época: "Sou uma pessoa ambiciosa e gosto sempre de superar o que fiz na época passada e este ano já superei. Ainda é possível, gostava de fazer mais uns golos para ajudar o Vitória a alcançar os seus objetivos.""Vamos lutar para trazer os três pontos já no próximo jogo, que é para isso que estamos a trabalhar, e se vier o sexto golo, melhor", registou também o extremo, virando já a agulha para a visita ao Dragão já esta quinta-feira e que fecha a jornada 28 da Liga NOS.Com 26 jogos, o avançado caminha também para a sua melhor temporada em termos de regularidade na equipa em partidas do campeonato, depois dos 29 jogos que fez em 2018/19, aí juntando os que fez ainda no Boavista com os do Vitória, onde chegou a meio da temporada.Rochinha abordou aquilo que o treinador Bino Maçães lhe tem pedido para o que falta na prova: "É normal que cada treinador tenha a sua forma de jogar, são sempre pormenores diferentes de um para o outro, mas o que me tem pedido essencialmente é criatividade na frente e os jogadores da frente têm cumprido isso à risca."O extremo abordou ainda o prémio de melhor em campo atribuído pela votação dos adeptos do Vitória, deixando uma "mensagem de agradecimento", tal como já tinha feito no fim do jogo com os açorianos: "Agradeci pela forma como eles têm estado sempre perto de nós. Não podem estar no estádio, mas pelas redes sociais, têm sempre mostrado um maior apoio e isso fez com que conseguíssemos os três pontos neste jogo e que nunca tivéssemos desistido."