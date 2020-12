Rochinha: «Esta derrota ajuda-nos a crescer»

Rochinha assumiu o desapontamento do V. Guimarães na sequência da derrota sofrida diante do FC Porto, isto num encontro no qual diz que o resultado poderia ter caído para qualquer um dos lados.





"É frustrante, queríamos acabar o ano da melhor maneira. Estivemos por duas vezes na frente. O FC Porto saiu com melhor resultado. Foi um jogo muito dividido, podia cair para qualquer uma das equipas, caiu para o lado deles, infelizmente. Esta derrota ajuda-nos a crescer. Hoje não conseguimos seguir a sequência de vitórias", comentou, à SportTV+.