Rochinha: «A minha mãe estará feliz por eu pertencer a esta família vitoriana»

No duelo entre o Vitória e o Famalicão, o minuto 16 foi todo de Rochinha. O criativo viu as bancadas levantaram-se a aplaudi-lo, depois de ter sido levantada, na zona das claques, uma tarja a dizer "Força Rochinha". Uma manifestação de apoio que surge na sequência de, na semana anterior, os adeptos do Boavista terem entoado cânticos ofensivos à mãe do jogador, recentemente falecida.





Na tarde desta segunda-feira, Rochinha recorreu ao Instagram para falar pela primeira vez do caso, enaltecendo a atitude bonita que os vitorianos tiveram para com ele. "Agradeço todo o apoio e carinho que tenho recebido nos últimos dias, das mais diversas formas. Principalmente o minuto 16 do jogo de ontem, que para além de ter significado muito para mim e para a minha família, mostrou o que de melhor o futebol tem", começou por escrever o camisola 16 do Vitória, completando: "Tenho a certeza que ela está muito feliz por eu pertencer a esta família vitoriana. Agora resta-me continuar a dar o meu melhor em campo, sempre. Obrigado Vitória."