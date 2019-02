Rochinha: «Gosto da maneira como o V. Guimarães joga»

Rochinha apresentou-se ontem aos sócios e adeptos do Vitória, deixando a garantia que está no Minho para ajudar a equipa a chegar à Europa. O criativo, que assinou até 2023 e fica com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, admitiu também que as últimas semanas, de grande indecisão, foram difíceis.

"As negociações foram um pouco complicadas, já estava à espera há uma ou duas semanas. Estou muito feliz por finalmente ter assinado e agora é trabalhar para dar o máximo por este clube", começou por dizer Rochinha, de 23 anos, apontando de imediato ao objetivo europeu: "O campeonato português é muito equilibrado. Há as equipas que lutam pelo título, que talvez estejam um nível um pouco acima, mas o resto é muito semelhante. O Vitória tem capacidades suficientes para chegar à Europa."

Considerando-se um jogador "criativo e rápido", Rochinha acredita que encaixa na forma de jogar do Vitória. "Tive o prazer de assistir a vários jogos desta equipa e gosto da maneira como jogam. Sinto que posso ajudar e espero que todos fiquem contentes com as minhas exibições", vincou. O Boavista, no negócio, recebeu cerca de 200 mil euros e salvaguardou uma percentagem numa futura venda.